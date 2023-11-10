Член итальянской преступной группировки экстрадирован из Грузии

В Генпрокуратуре Грузии сообщают об экстрадиции в Италию предполагаемого члена итальянской преступной группировки, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола. Он обвиняется в различных тяжких преступлениях на территории Италии: незаконном проникновении в компьютерные системы, кибермошенничестве, незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

«Правоохранительные органы Итальянской Республики установили, что на территории Италии действовала преступная группировка мафиозного типа «Ндрангета», с иерархической структурой, а члены группы действовали по строго установленным правилам. После 2015 года разыскиваемый активно занимался незаконной деятельностью группировки и участвовал в разработке и реализации различных преступных планов. Указанное лицо и другие члены группировки систематически получали финансовую прибыль путем совершения преступлений, связанных с отмыванием денег, наркотиками, мошенничеством, вымогательством», — говорится в сообщении ведомства.

Разыскиваемый был задержан сотрудниками Центральной криминальной полиции МВД Грузии в Тбилиси. Тбилисский городской суд, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, признал допустимой экстрадицию указанного лица в Италию.

16 октября 2023 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции вышеупомянутого лица, после чего разыскиваемое лицо было передано сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов Итальянской Республики.

«Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности», — говорится в сообщении, распространенном прокуратурой.

Ранее телеканал «Рустави-2» сообщил, что в Грузии был задержан 67-летний Джузеппе Сганга, приговоренный в Италии заочно к 11 годам лишения свободы.