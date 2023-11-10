Дотиашвили рассказал о задержании российскими военными и убийстве Гинтури

Грузинские журналисты пообщались с задержанным российскими военными на разделительной линии в селе Кирбали Леваном Дотиашвили. Освобожденный накануне из цхинвальского изолятора рассказал о произошедшем 6 ноября инциденте и убийстве Тамаза Гинтури.

Дотиашвили рассказывает о предупредительном выстреле, после которого он и Гинтури говорили с российским пограничником, тот позволил им сесть в автомобиль. Однако после того, как автомобиль тронулся с места, раздались выстрелы и Гинтури был смертельно ранен. Дотиашвили предполагает, что приказ задержать двоих «нарушителей» пограничник получил по рации.

«Я разговаривал с пограничником, Тамази спокойно пошел в сторону машины и сел. Как только мы завели машину, не проехали и трех метров, началась стрельба по покрышкам… Мы не ожидали этого… Этот российский военный преследовал нас стреляя. Мы проехали 15-20 метров и Тамази сказал: меня ранили. Когда машина остановилась я выскочил, вывел Тамаза, этот российский военный сам помог мне. Я сказал: позволь позвонить в скорую. Я взял телефон Тамаза и позвонил в скорую, сказал, где мы находимся, затем позвонила полиция, повторил, где мы находимся. Затем пришли 7 человек – российские военные, один ударил меня, уложил на землю».

Их было семь человек, продолжает Дотиашвили, они надели на него наручники и увели в сторону леса. После этого Тамаза он больше не видел:

«Остальные семеро поднялись после стрельбы, через 5-6 минут... Эти семеро забрали меня… По дороге меня и оскорбляли, и били. Бил один человек, то прикладом, то руками, я уже не мог этого понять… Я не знаю, кто стрелял, я видел, кто это, но я его не знаю».

Ранее брат убитого Тамаза Гинтури рассказал, что убийцы его брата идентифицированы. Леван Дотиашвили говорит, что видео фотографии пограничников, опубликованные в соцсетях, но не смог их опознать.