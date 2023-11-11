В суданском регионе Дарфур растет количество жертв и переселенцев

ООН предупредила в пятницу о растущем количестве нарушений прав человека в суданском регионе Дарфур. За последние семь месяцев столкновения между армией полувоенными формированиями достигли масштабов войны. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал France-24

«Положение ужасающе и мрачно, - говорит координатор миссии ООН по гуманитарным вопросам Клементин Нквета. - Нам не хватает слов, чтобы описать ужасы, происходящие в Судане».

Учащаются сводки о фактах насилия, похищениях людей, произвольных задержаниях, нарушениях прав ребенка, рассказала репортерам представительница миссии ООН. Она опасается, что могут повториться проявления геноцида, которые регитрировались на западе Судана в начале 2000 годов.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что более 800 человек были убиты вооруженными полувоенными отрядами в городе Ардамата на западе Дарфура. Широко распространилось разграбление жилищ, мародерство.

Управление Верховного комиссара по делам беженцев предупреждает о новой волне прибывающих беженцев.

Более 10 000 людей были убиты в нынешнем конфликте в Судане - таковы консервативные оценки специализированных групп наблюдателей. Но гуманитарные организации и медики неоднократно били тревогу: реальные сведения о человеческих потерях гораздо более драматичны. Многие мирные жители, раненые и убитые, зачастую так и не доставляются в клиники или морги. И это обстоятельство влияет на достоверность сведений.

Согласно данным ООН, война вынудила 4 800 000 жителей Судана покинуть свои дома и найти убежище внутри страны. Еще 1,2 миллиона человек покинули Судан и направились в соседние страны. Такие данные распространила ООН.