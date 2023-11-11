Премьер Армении поздравил грузинского коллегу с рекомендацией ЕК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили с решением Еврокомиссии дать рекомендацию по предоставлению стране статуса кандидата в ЕС и пожелал ему успехов на пути европейской интеграции.

Соответствующее заявление Пашинян сделал на Парижском форуме мира, сообщает SOVA.

«Я хотел бы приветствовать решение Европейской комиссии рекомендовать Совету Европы предоставить Грузии статус кандидата. Это важно. Это очень важный процесс, и мы очень внимательно следим за тем, что происходит. Желаем Грузии успехов на этом пути», - сказал Пашинян.

Премьеры двух стран в рамках шестого Парижского форума мира приняли участие в панельной дискуссии, посвященной вызовам безопасности и стабильности в регионе.