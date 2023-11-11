Сегодня в Кирбали состоятся похороны Тамаза Гинтури

Сегодня, 11 ноября, состоятся похороны Тамаза Гинтури убитого российскими военными 6 ноября на разделительной линии у села Кирбали.
Сегодня утром тело Гинтури доставили из села Кирбали в Гори, в собор Рождества Богородицы. На службе присутствуют члены семьи, родственники и односельчане погибшего. Похоронен Тамаз Гинтури будет на кладбище Кирбали в 13:00, пишет SOVA.
Брат убитого гражданина Грузии Николоз Гинтури, пообщался перед этим с журналистами:
«Для нас это тяжелейший день, поскольку мой брат очень уважал церковь и во время произошедшего ездил в храм Ломиси, чтобы зажечь свечи, поэтому мы решили, что перед похоронами его перевезут в Горийский собор, где и пройдет панихида. После этого мы отвезем его в деревню и похороним. Единственная просьба у семьи - чтобы виновные понесли должное наказание», - заявил брат погибшего Николоз Гинтури.
- 6 ноября в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета гражданин Грузии Тамаз Гинтури был убит, а Леван Дотиашвили задержан российскими военными, но вскоре передан грузинской стороне.
- В МВД сообщают, что по фактам убийства гражданина Грузии и похищения человека начато расследование по статьям 109 и 143 УК Грузии «умышленное убийство» и «незаконное лишение свободы».
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