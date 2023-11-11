Тбилисский симфонический оркестр попал в число номинантов на «Грэмми»

Бразильский композитор, пианист Иван Линс вместе с Тбилисским симфоническим оркестром попал в число номинантов на музыкальную премию «Грэмми».

Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 4 февраля в Лос-Анджелесе.

Иван Линс и Тбилисский симфонический оркестр могут получить статуэтку «Грэмми» за альбом «My Heart Speaks» в категории лучший латино-джазовый альбом.

Иван Линс – многократный лауреат «Грэмми». Музыка Линса пользуется большой популярностью и ее исполняют такие звезды как Джордж Бенсон, Барбара Стрейзанд, Патти Остин, Стинг и другие.

В 2022 году Линс выступил в сопровождении Тбилисского симфонического оркестра в рамках Международного музыкального фестиваля имени Джансуга Кахидзе.