В Цхинвали прошел съезд создаваемой партии «Патриоты Алании»

11 ноября в конференц-зале цхинвальской гостиницы «Ирыстон» прошел учредительный съезд создаваемой партии «Патриоты Алании». В работе съезда приняли участие делегаты от столицы и районов самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Делегаты утвердили устав и программу партии, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы партии.

В ходе тайного голосования председателем партии был избран Ир-Тох Дудайты. Избранный лидер партии выразил слова благодарности всем делегатам за оказанное доверие и отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать их доверие.

«Спасибо каждому из вас за поддержку. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы никто из вас или тех, кто присоединится к нам в будущем, не пожалел о своем выборе. О программе партии можно говорить долго. Я считаю, что свои слова надо подкреплять реальными действиями, и мы будем над этим работать», - сказал Дудайты.

Политическая партия считается зарегистрированной после регистрации в Министерстве юстиции. Соответствующие документы партия должна подать в Минюст в течение трех месяцев. Минюст даст правовую оценку проведенного мероприятия после представления в ведомство соответствующего пакета документов.