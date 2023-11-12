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В Южной Осетии может появиться еще одна политическая партия

В Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия представлены документы организационного комитета о намерении создать политическую партию с предполагаемым наименованием «Партия Социалистов». Уполномоченное лицо оргкомитета – Кочиев Андрей Ильич.

Министерство юстиции республики выдало уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление в ведомство. На сегодняшний день в министерстве юстиции зарегистрированы 12 политических партий, сообщает информагентство «Рес».

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