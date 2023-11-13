Минобразования Грузии переименуют в министерство образования, науки и молодежи

Агентство, занимающееся делами молодежи, перейдет из министерства культуры в министерство образования и науки Грузии. О решении сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Таким образом, Минобразования страны официально будет называться Министерством образования, науки и молодежи Грузии.

Решение прокомментировал глава ведомства Георгий Амилахвари.

«Мы считаем целесообразным, что в результате близости молодежной политики и образования деятельность этого агентства будет продолжена в министерстве образования и науки», – заявил Амилахвари.

Для реализации данного решения планируется внести изменения в ряд законопроектов.