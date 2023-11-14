Администрация: Зурабишвили в интервью не имела в виду лидера КНР

Глава администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня, 14 ноября встретилась с послом КНР в Грузии Чжоу Цзянем. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера.

Речь шла об интервью президента Саломе Зурабишвили телеканалу LCI, в котором ее спросили, надеется ли она, что лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина когда-нибудь будут судить?

«Си Цзиньпина обвиняют в геноциде уйгуров, а Путина — в военных преступлениях и преступлениях против человечности», — заметила журналист.

На что президент заявила: «Я думаю, по моему внутреннему убеждению, что это было бы историческим последствием, придающим место определенным вопросам. Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным? Нет».

В администрации президента Грузии говорят, что Зурабишвили, отвечая на вопрос, не имела в виду лидера КНР.

«Все интервью было посвящено отношениям Грузии-ЕС, Грузии и России. Соответственно, ответ президента касался только президента страны, оккупировавшей территории Грузии», – заявили в администрации президента по итогам встречи с послом Китая.

Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с Чжоу Цзянем извинился за слова грузинского президента.