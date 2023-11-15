В Тбилиси обновят проспект Руставели

В Тбилиси планируют обновить один из главных проспектов – проспект Руставели. О запланированных работах рассказал на заседании правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе.

«На первом этапе в рамках проекта будут восстановлены поврежденные крыши, фасады, водостоки и части конструкций зданий на проспекте... Следующим этапом станет приведение в порядок дорожной инфраструктуры и подземных коммуникаций. С этой точки зрения ситуация на проспекте у нас серьезная, нередки случаи провала почвы из-за повреждения коммуникаций. Дорожные работы будут проведены в последнюю очередь, когда будет закреплена основная часть фасадов и усилены здания», — сказал он.

Проект рассчитан на два года, сообщает градоначальник Каха Каладзе. Мэр столицы утверждает, что приоритетом для его команды является полный ремонт улиц Тбилиси – замена подземных коммуникаций, обновление дорожного покрытия и обустройство тротуаров.

За время нахождения Каладзе на посту мэра были обновлены основные проспекты в районах Ваке, Вере, Глдани и Исани. Были случаи, когда работы длились дольше запланированного. Сейчас восстановительные работы ведутся на проспекте Церетели и Университетской улице.