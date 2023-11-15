Глава МИД Грузии прокомментировал транзит «Бастионов» в Армению

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в эфире Общественного вещателя Грузии прокомментировал транзит французских бронетранспортеров «Бастион» в Армению через грузинскую территорию. Он говорит, что Ереван и Баку пользуются транзитными возможностями Тбилиси «на равных условиях».

«Грузия дает обеим странам возможность использовать транзитную функцию нашей страны на равных условиях, использовать нашу страну с транзитной точки зрения. Я хочу подчеркнуть, что это происходит на равных условиях. Любая страна имеет право иметь силы обороны, а когда речь идет о технике или вооружении, разрешенным по международным соглашениям, каждое государство имеет право на их приобретение», –сказал Дарчиашвили.

Ранее Азербайджан «решительно осудил» отправку Францией в Армению бронеавтомобилей «Бастион», заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. При этом азербайджанские власти не предъявили претензий к Грузии, через чью территорию осуществлялся транзит.