В Цхинвали освободили задержанного на разделительной линии гражданина Грузии

Леван Петриашвили, задержанный 15 мая текущего года российскими военными в окрестностях села Эргнети Горийского муниципалитета, освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством, сообщает грузинская Служба государственной безопасности.

Вопрос о его скорейшем освобождении из незаконного заключения регулярно поднимался грузинской стороной в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссий, заявляют в СГБ.

«Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях. Оккупирующая сила несет полную ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации», — говорится в сообщении ведомства.

По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, Петриашвили был освобожден «в связи с истечением срока наказания».