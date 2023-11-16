В Тбилиси прокомментировали проблемы в абхазской энергетике

Может ли грузинская сторона оплатить стоимость российской электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия или начать дополнительные поставки электроэнергии на абхазский рынок? Вопросы журналисты задали председателю Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давиду Нармания. Он заявил, что кроме обязательств, связанных с «Ингури ГЭС», у грузинской стороны нет других обязательств относительно энергоснабжения Абхазии.

«По моей информации, в данный период Абхазия получает энергию от России, и они сами несут ответственность за оплату этой энергии. Единственное обязательство, исходившее из 90-х годов, — это разделение 40/60% энергии, вырабатываемой «Ингури ГЭС» (40% для Абхазии, 60% — для остальной части Грузии), которое выполняется. Никаких других обязательств в этой части у грузинской стороны нет», — сказал Давид Нармания.

Как сообщалось ранее, Абхазию могут ожидать жесткие веерные отключения, если власти не смогут договориться в Россией о новых поставках электроэнергии.

«Если не будет никакого перетока, у нас график будет 50/50 – 12 часов свет будет, 12 часов света не будет. На большее вырабатываемой Ингур ГЭС электроэнергии не хватит», – заявил в интервью «Аиашара» генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

По словам абхазского вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазия осуществляется на коммерческой основе, а вопрос покрытия энергодефицита в декабре «еще предстоит решить».

«В четвертом квартале текущего года мы столкнулись с дефицитом электроэнергии и в суммарном эквиваленте это будет порядка 900 млн рублей», – уточнила Озган.