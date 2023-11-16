Члены Венецианской комиссии встретились с премьером и президентом Грузии

В Грузии с официальным визитом находится делегация Венецианской комиссии во главе с генсеком Симоной Граната-Менгини. С представителями комиссии встретился премьер-министр Грузии, сообщает SOVA со ссылкой на администрацию премьера.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил Симону Граната-Менгини за ее конструктивное сотрудничество и вклад в процесс гармонизации законодательства Грузии с европейскими стандартами и отметил, что Венецианская комиссия играет важную роль в консультациях по конституционной и нормативной базе и консолидации демократических институтов Грузии.

На встрече внимание было сосредоточено на положительной рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Глава правительства отметил, что это историческое решение Еврокомиссии определяет европейское будущее Грузии. «Государство продолжает добиваться значительного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз, и в этом процессе первостепенное значение имеет плодотворное партнерство с Венецианской комиссией», - заявил Гарибашвили.

Премьер-министр проинформировал членов делегации об уже проведенных реформах на пути к европейской интеграции. Стороны выразили готовность продолжать плодотворное двустороннее сотрудничество.

С членами делегации встретилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, была подчеркнута важность предоставления Грузии статуса кандидата и непрерывного усилия на пути евроинтеграции.

«Беседа коснулась предстоящих в 2024 году выборов и углубления институционального сотрудничества, в том числе путем увеличения включенности европейских институтов.

Президент Грузии поблагодарила Венецианскую комиссию за содействие демократическим процессам в стране и с точки зрения усиления институциональных реформ», - отмечается в сообщении, распространенном администрацией президента.