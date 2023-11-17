Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский посещает Москву

Член Священного синода Грузинской православной церкви, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили) посещает Москву.

Как сообщается на официальном сайте Московского Патриархата, 16 ноября в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись XI ежегодные научные чтения «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи», посвященные 60-летию со дня кончины Давида Арсенишвили – организатора и первого директора Музея имени Андрея Рублева.

Перед открытием чтений в московском Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря была совершена панихида по Давиду Арсенишвили.

«По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви поминальную службу совершили управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит Воскресенский Григорий и иерарх Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николай — внучатый племянник Д.И. Арсенишвили», – говорится в сообщении.

По окончании поминальной службы митрополит Воскресенский Григорий заявил: «Мы составляем единый православный народ. Мы едины во Христе, едины в вере, едины в молитве, в том числе и за своих предков».

На конференции, которая завершится сегодня, 17 ноября митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз представивил доклад «Чудо архистратига Михаила в Хонех. История и новые открытия». В программе чтений — доклады, посвященные вопросам изучения христианского искусства разных стран, сказано в сообщении на сайте Московского Патриархата.

Митрополит Николоз посещал Москву для участия в научных чтениях «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи» и в 2022 году.