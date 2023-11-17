Зурабишвили: Единственный олигарх в Грузии – Иванишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообщалась с журналистами французской газеты Le Monde о процессе импичмента, инициированном против нее «Грузинской мечтой». На вопрос, может ли президент свободно осуществлять визиты за рубеж после неудавшегося импичмента, Зурабишвили ответила, что «угрозы есть постоянно».

«Я выступила против этого обвинения в Конституционном суде несмотря на то, что он (суд), как и другие институты, не особо независимы. Сегодня это закрытое дело. Угрозы звучат постоянно. Может быть, найдут что-то еще, но нет, вопроса в том, что я не прекращу свои поездки, не возникает», — заявляет она.

Издание поговорило с Саломе Зурабишвили и об экс-премьере Бидзине Иванишвили. Президент заявляет, что он остается единственным олигархом в стране.

«Я не знаю, каково реально его вмешательство в экономические вопросы страны. Все это абсолютно не прозрачно. Очевидно, у него доминирующее влияние на действующих представителей власти. Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на деолигархизацию, я думаю, кроется в предстоящих выборах. Мы прибываем в однопартийной системе правления уже тридцать лет. Деолигархизация означает, что нам нужны как можно более свободные выборы, с реальной коалицией, с проевропейским фронтом», — сказала президент.

Зурабишвили уверена, что Бидзина Иванишвили — из тех людей, кто ждет победы России в Украине:

«Сегодня мир разделен надвое. Он из тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России. Под его влиянием молодые люди у власти, получившие образование в Европе, проявляют слабость и позицию лести по отношению к России. Это плохое восприятие новой геополитической ситуации».

По словам президента, Иванишвили сыграл важную роль в представлении её как проевропейского кандидата на пост президента страны, однако на пути в Евросоюз он играет отрицательную роль — «если учесть, что он вдохновляет людей, находящихся у власти, на принятие неверных решений».