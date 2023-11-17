Министр юстиции Грузии выступил в парламенте с отчетом

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе выступил в парламенте в формате «час министра». Глава ведомства представил отчет о работе, проделанной ведомством за год. Он рассказал о новшествах, введенных в пенитенциарной системе страны.

«После принятия «Пенитенциарного кодекса» обвиняемым будет предоставлено право на длительные свидания, все виды свиданий станут совершенно бесплатными, что является большим подспорьем для осужденных, условия жизни обвиняемых и осужденных уравняются. Также всем подразделениям пенитенциарной службы будет присвоен специальный статус, что улучшит и уравняет условия труда каждого сотрудника. Также, помимо должностного и зависящего от звания оклада, служащие получат надбавку за выслугу лет», — сказал Брегадзе.

Министр сообщил, что в пенитенциарных учреждениях открыты Дома юстиции и у осужденных есть возможность получать все необходимые услуги.

«Конечно, это также эффективный компонент их ресоциализации. Как вы знаете, как только человек покинет территорию тюрьмы, у него появится полная возможность совершать любые действия точно так же, как и у любого другого человека вне тюрьмы. Это необходимо для обеспечения равенства перед законом, потому что мы не разделяем людей перед законом по тому, где они находятся, на территории пенитенциарного учреждения или за его пределами», — заявил Рати Брегадзе.

Со дня открытия в пенитенциарных учреждениях, Дома юстиции обслужили до 500 клиентов, сообщил министр.