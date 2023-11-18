Президент Грузии: ЕС и НАТО - единственная красная линия, которую уважает РФ

Президент Грузии в интервью France24 English заявила, что единственная красная линия, которую в итоге уважает Россия, - это ЕС и НАТО.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что лучшая защита от российской агрессии - это солидарность с Европейским союзом, а также пребывание страны внутри европейского сообщества, в самой европейской семье, передает SOVA.

«Единственное, что мы видим в итоге, так это то, что единственная красная линия, которую Россия уважает под конец, это - линия ЕС и НАТО. Вот, почему этого хочет моя страна, мой народ», - заявила президент.

На вопрос, будет ли Грузия следующим объектом агрессии РФ после Украины, Зурабишвили напомнила, что Грузия стала первой жертвой в регионе.

«Думаю, Грузия была первой, а Украина - следующей, если смотреть хронологически. И оккупация наших территорий, затем признание их независимости, и факт, что никто не отреагировал <на эту агрессию> на Западе серьезно, - это то, что проложило путь к попытке, которую Россия предпринимает в Украине. <> Но Россия проигрывает в Украине, поскольку она уже утратила свой престиж, престиж армии России, и даже если она попытается сделать что-то и в отношении Грузии, что мы всегда допускаем в наших мыслях, - именно поэтому нам нужна поддержка Европы», - ответила президент.

Глава государства прокомментировала и наблюдения о том, что Грузия отступает от демократического пути. Зурабишвили подчеркнула, что подобное происходило и происходит на разных временных этапах и в странах Евросоюза.

«И вам, и мне известно, что подобное отступление наблюдается в разных странах, в том числе и в странах Евросоюза, и в разное время, но что важно - так это воля народа, его определенность. Мы стоим перед важным годом - в следующем году в октябре у нас пройдут выборы. И думаю, это будет тестом для нас. Мы получили решение ЕК о присвоении статуса кандидата как аванс. Это - знак доверия к грузинскому народу и доверия к государственным институтам, я надеюсь, они будут консолидированы. И я уверена, что вместе с населением Грузии и всеми проевропейскими силами мы придем к выборам, которые покажут, что Грузия направляется в Европу и попадет в Европу», - отметила Зурабишвили.

Президент отказалась комментировать позицию правительства Грузии относительно санкций против РФ, посоветовав адресовать этот вопрос премьеру Ираклию Гарибашвили. Однако Зурабишвили подчеркнула, что несмотря на то, что никто не потребовал от Грузии вводить санкции против России, стране нужно присоединиться к ним, ввести «национальные санкции» против Кремля.

Глава государства подчеркнула, что европейский путь и ее, президента, проевропейскость - то, что сподвигло население Грузии в свое время проголосовать за нее на президентских выборах. Зурабишвили подчеркнула, что Конституция обязывает ее делать все, что в ее силах и обязанностях, чтобы форсировать получение страной статуса кандидата в ЕС и способствовать процессу евроинтеграции Грузии. Глава государства подчеркнула важность роли положительной рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября для 27-ми стран-членов ЕС о предоставлении статуса кандидата Грузии. Поскольку впереди саммит, на котором государства Евросоюза должны дать окончательный ответ Грузии.

«Это очень важный шаг. И результат этого важного шага - это факт, и я его приветствую, - то, что лидеры правительства Грузии снова стали говорить проевропейски. Но со дня принятия <Еврокомиссией> решения - об этом говорит и визит к президенту Макрону - они четко заявляют, что они приветствуют это решение и будут следовать этому направлению», - заявила президент.