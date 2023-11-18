В Грузии правительство закупит квартиры для многодетных семей

Правительство Грузии закупит квартиры для многодетных семей. Жилплощадь получат до 1000 семей, которые не имеют дома. Об этом было заявлено по итогам заседания Экономического совета в Администрации правительства Грузии, на котором были обсуждены приоритетные направления государственного бюджета страны 2024 года.

Отмечается, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили «услышал конкретный план от министра здравоохранения» по решению этой проблемы, сообщает SOVA.

Реализация программы намечена на 2024 год. Из госбюджета будет выделено около 50 миллионов лари.