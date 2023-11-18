В Южной Осетии весной 2024 года запустят консервный завод

Новый консервный завод, строящийся в Южной Осетии в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, планируют сдать в эксплуатацию весной следующего года. Об этом президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву и российской делегации, посетившим в субботу объект, сообщил руководитель предприятия Урузмаг Парастаев.

Как рассказал руководитель предприятия, завод будет производить продукцию из собственного сырья - повидло, варенье, пастилу, кабачковую икру и многое другое.

«Закуплено все необходимое оборудование. Работы идут с опережением графика. В марте 2024 года будет запущено производство», - отметил он.

По словам Парастаева, на производстве будет трудоустроено более 200 человек.

Алан Гаглоев подчеркнул, что благодаря запуску нового завода у сельских жителей появится возможность реализовывать свою продукцию, передает информагентство «Рес».

Участники объезда также ознакомились с темпами строительства цхинвальского Старого моста в Цхинвале. На объекте возводится вторая опора мостового перехода.