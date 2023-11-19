Тбилисский городской суд освободил протестующих против лицензии на леса Рачи из зала заседаний, в том числе, и лидера движения «Защитники ущелья Риони» Варлама Голетиани. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и процесс был перенесен на 29 ноября, сообщает SOVA.
«На сегодняшнем судебном процессе сторона защиты ходатайствовала о переносе процесса, поскольку необходимо собрать доказательства, спланировать стратегию защиты. Соответственно, нам должна быть предоставлена возможность представить линию защиты так, как мы ее хотим представить», - сказал адвокат Эка Кобесашвили.
Адвокат сообщила, что суд обязал правоохранительные органы представить видеодоказательства, которые 19 ноября представлены не были - никаких фактических обстоятельств. Сторона защиты намерена представить суду видеодоказательства понятых, которые, по словам Кобесашвили, смогут доказать, что никакого нарушения закона не было.
«Это было привычное ограничение выражения слова и мнений», - заявила адвокат.
18 ноября защитники Рионского ущелья решили перенести протест против лицензии на продажу Рачинских лесов из Рачи в Тбилиси, чтобы получить ответ на вопрос, почему конкретному человеку, бизнесмену Давиду Хидашели, фактически секретно, была передана лицензия на владение сроком на 49 лет территория лесов Рачи.
Активисты аргументировали решение о проведении акций протеста перед зданием Министерства окружающей среды в Тбилиси, поскольку в течение 52-х дней их голос власти Грузии не услышали. В Тбилиси у здания Министерства охраны окружающей среды они попытались установить палатку, но этого им не удалось - сотрудники полиции задержали 11 человек, которые «нарушали общественный порядок».
Ведомство распространило заявление, в котором подчеркнуло, что информация о продаже леса в Рача - «ложь», и что оснований для протеста нет.
- Напомним, 21 октября Агентство по охране окружающей среды заявило, что лицензия на передачу рачинских лесов бизнесмену Давиду Хидашели, который приближен к олигарху Бидзине Иванишвили, может быть пересмотрена. Причиной стало нарушение им лицензионных условий. По словам заместителя Министра охраны окружающей среды, инвестор не представил план развития территории, который обязан выполнить каждый, кто получает лицензию от государства, поэтому был запущен процесс наложения штрафа.
- Движение за выживание Рионского ущелья вместе с жителями региона Рача требуют упразднить лицензию, которая была выдана властями бизнесмену Давиду Хидашели марте сроком на 49 лет - речь о территории леса в 104 712 га в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за 1 151 832 лари.
- Леса были выставлены на аукцион и лицензия была выдана таким образом, что люди, живущие в непосредственной близости от этих лесов, узнали об этом через СМИ.
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