Тбилисский городской суд освободил протестующих против лицензии на леса Рачи из зала заседаний, в том числе, и лидера движения «Защитники ущелья Риони» Варлама Голетиани. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и процесс был перенесен на 29 ноября, сообщает SOVA.

«На сегодняшнем судебном процессе сторона защиты ходатайствовала о переносе процесса, поскольку необходимо собрать доказательства, спланировать стратегию защиты. Соответственно, нам должна быть предоставлена возможность представить линию защиты так, как мы ее хотим представить», - сказал адвокат Эка Кобесашвили.

Адвокат сообщила, что суд обязал правоохранительные органы представить видеодоказательства, которые 19 ноября представлены не были - никаких фактических обстоятельств. Сторона защиты намерена представить суду видеодоказательства понятых, которые, по словам Кобесашвили, смогут доказать, что никакого нарушения закона не было.

«Это было привычное ограничение выражения слова и мнений», - заявила адвокат.

18 ноября защитники Рионского ущелья решили перенести протест против лицензии на продажу Рачинских лесов из Рачи в Тбилиси, чтобы получить ответ на вопрос, почему конкретному человеку, бизнесмену Давиду Хидашели, фактически секретно, была передана лицензия на владение сроком на 49 лет территория лесов Рачи.

Активисты аргументировали решение о проведении акций протеста перед зданием Министерства окружающей среды в Тбилиси, поскольку в течение 52-х дней их голос власти Грузии не услышали. В Тбилиси у здания Министерства охраны окружающей среды они попытались установить палатку, но этого им не удалось - сотрудники полиции задержали 11 человек, которые «нарушали общественный порядок».

Ведомство распространило заявление, в котором подчеркнуло, что информация о продаже леса в Рача - «ложь», и что оснований для протеста нет.