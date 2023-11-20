Югоосетинский Нацбанк представит монету, посвященную войне в Украине

Национальный банк самопровозглашенной республики Южная Осетия 23 ноября представит памятную монету, выпущенную в честь российского вторжения в Украину.

«Памятная монета «СВО» посвящена беспримерной силе воли, мужеству, доблести, героизму и отваге, символизирует боевое братство российского и осетинского солдата, историческую и духовную связь России и Осетии. Номинал монеты составляет 25 зарин», – говорится в сообщении.

23 ноября в Южной Осетии отмечается День мужества и народного единства. По информации пресс-службы Нацбанка, на презентацию приглашено высшее руководство Южной Осетии, представители российского посольства, Центрального банка РФ, акционерного общества «Гознак», т.н. военные корреспонденты и участники российского вторжения.

Ранее бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».