Освобожден гражданин Грузии, задержанный российскими военными у села Земо Арцеви

Гражданин Грузии, задержанный российскими военными на разделительной линии близ села Земо Арцеви, находится на свободе и переведен на территорию, подконтрольную центральному правительству Грузии, сообщает Служба госбезопасности Грузии.

«В связи с произошедшим была задействована «горячая линия», действующая при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии. Информация была немедленно передана нашим международным партнерам.

Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.

Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжит активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», - говорится в заявлении Совбеза.