Ереван и Брюссель оформили соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС

Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии Евросоюза, сообщает Armenpress.

По данным армянских СМИ, документ подписали заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить власти Армении за то, что они с февраля приняли эту миссию. Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране», - заявил посол ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил, что соглашение о статусе миссии ЕС должно способствовать более эффективному осуществлению ее деятельности.

Для справки: гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.