Президент Грузии поздравила Украину с годовщиной Евромайдана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с важной датой - 10-летием Евромайдана - важного, поворотного исторического момента в жизни страны. Об этом глава государства написала в соцсети Х (бывший Twitter).
«В 2023 году исполняется 10 лет Евромайдану - мощному моменту, который эхом отозвался за пределами границ, формируя новое европейское будущее, в котором Украина, Грузия и Молдова будут едины в европейской семье», - выразила уверенность президент Грузии.
- Десять лет назад, 21 ноября 2013, украинцы повернули вектор движения страны с пророссийского на евроатлантический. Тысячи людей собрались на Майдане Независимости после того, как правительство Украины решило приостановить евроинтеграцию, а тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Мирные протесты продолжались несколько месяцев. Власти неоднократно пытались разогнать людей силой, а 20-го февраля по протестующим начали стрелять. Тогда погибли свыше 100 человек. Вскоре Янукович подписал соглашение о проведении новых президентских выборах, а сам бежал в Россию. Новые власти подписали соглашение. Сегодня эти события называют Евромайдан или Революция достоинства.
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