Президент Грузии поздравила Украину с годовщиной Евромайдана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с важной датой - 10-летием Евромайдана - важного, поворотного исторического момента в жизни страны. Об этом глава государства написала в соцсети Х (бывший Twitter).

«В 2023 году исполняется 10 лет Евромайдану - мощному моменту, который эхом отозвался за пределами границ, формируя новое европейское будущее, в котором Украина, Грузия и Молдова будут едины в европейской семье», - выразила уверенность президент Грузии.