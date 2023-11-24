Тренер сборной Грузии извинился за дисквалификацию Хвичи Кварацхелия

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль поговорил с итальянским изданием TuttoMercatoWeb о дисквалификации Хвичи Кварацхелия с матча плей-офф Чемпионата Европы-2024, который пройдет в марте.

Игрок национальной сборной Грузии пропустит игру из-за третьей желтой карточки, полученной в отборочном раунде против сборной Испании в Вальядолиде. Главный тренер сообщил журналистам, что во многом это была его вина:

«Хочу извиниться перед болельщиками за эту ошибку, из-за которой чувствую себя ужасно. Я был уверен, что после группового этапа все карточки аннулируются, и сказал об этом игрокам. К сожалению, не проверил регламент».

Отметим, что игра с Испанией не имела никакого турнирного значения для Грузии. По решению федерации Хвича Кварацхелия мог пропустить матч, чтобы не рисковать и помочь команде в плей-офф.

За «человеческую ошибку» уже принесла извинения Федерация футбола Грузии (ФФГ).

Между тем, весной 2024 года определятся последние участники Евро-2024. Попасть на чемпионат Европы сможет и сборная Грузия. В первом раунде плей-офф команда сыграет с Люксембургом, а если выйдет во второй раунд, то сразится с победителем матча Казахстан – Греция.