Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Тренер сборной Грузии извинился за дисквалификацию Хвичи Кварацхелия

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль поговорил с итальянским изданием TuttoMercatoWeb о дисквалификации Хвичи Кварацхелия с матча плей-офф Чемпионата Европы-2024, который пройдет в марте.

Игрок национальной сборной Грузии пропустит игру из-за третьей желтой карточки, полученной в отборочном раунде против сборной Испании в Вальядолиде. Главный тренер сообщил журналистам, что во многом это была его вина:

«Хочу извиниться перед болельщиками за эту ошибку, из-за которой чувствую себя ужасно. Я был уверен, что после группового этапа все карточки аннулируются, и сказал об этом игрокам. К сожалению, не проверил регламент».

Отметим, что игра с Испанией не имела никакого турнирного значения для Грузии. По решению федерации Хвича Кварацхелия мог пропустить матч, чтобы не рисковать и помочь команде в плей-офф.

За «человеческую ошибку» уже принесла извинения Федерация футбола Грузии (ФФГ).

Между тем, весной 2024 года определятся последние участники Евро-2024. Попасть на чемпионат Европы сможет и сборная Грузия. В первом раунде плей-офф команда сыграет с Люксембургом, а если выйдет во второй раунд, то сразится с победителем матча Казахстан – Греция.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG