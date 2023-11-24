Задержанных участников стихийного митинга в Новом Афоне отпустили

МВД самопровозглашенной республики Абхазия задержало троих участников акции протеста в Новом Афоне. Об этом сообщила «Нужная газета».

О задержании одного из участников стихийного митинга рассказал его отец: «У утром моему сыну поступил вызов от человека, который представился клиентом. Он вызвал эвакуатор в Гудауту. По прибытии Джинджолия к месту вызова он был задержан сотрудниками милиции».

Позже абхазские телеграм-каналы сообщили, что задержанных отпустили после того как делегация из Нового Афона провела встречу с абхазским премьером Александром Анквабом и главой МВД Робертом Киутом. Сообщается о решении «прекратить какое-либо преследование по этому поводу».

Группа жителей Нового Афона ворвалась во вторник вечером на территорию госдачи «Новый Афон» в знак протеста против возможной продажи объекта частному инвестору. Абхазские власти категорически опровергли сообщение о продаже или передаче в аренду объекта.

Как пишет «Нужная газета», вице-президент Бадра Гумба давал гарантии новоафонцам, что никто их участников акции преследоваться не будет.

В заявлении президентской администрации при этом было указано, что «лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона».