В Абхазии возбуждено дело по факту повреждения дачи «Новый Афон», сообщает МВД самопровозглашенной республики. Органом предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев, передает SOVA.

В сообщении сказано, что новоафонцы «уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи и скрылись, тем самым причинив Управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на общую сумму 700.000 рублей».

Завляется, что к виновникам инцидента применят меры взыскания, предусмотренные абхазским законодательством.

Напомним, в городе Новый Афон вечером 21 ноября жители в знак протеста против продажи еще одной «государственной дачи» - «Новый Афон» перекрыли проезд к даче.

По информации телеграм-канала «Нужная Газета», на месте собралось более 1000 человек. Жители города оцепили объект, снесли стену дачи и потребовали от властей дать им разъяснения. На месте были мобилизованы правоохранители.

С протестующими встретились вице-президент Бадра Гунба, глава МВД Роберт Киут, замглавы СГБ Борис Лаквитава и начальник госохраны Дмитрий Дбар, которым удалось договориться с протестующими.

Бадра Гумба дал гарантии жителям Нового Афона, что данный объект не будет отчужден или передан частным лицам в собственность или в аренду.