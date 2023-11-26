Зеленский: Украинцы и грузины пережили много страданий от агрессии Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пост Саломе Зурабишвили в социальной сети и в ответ поблагодарил ее за поддержку в День памяти жертв Голодомора. Зеленский пишет, что грузины и украинцы пережили много страданий, вызванных российской агрессией.
«Я ценю вашу солидарность с Украиной в День памяти жертв Голодомора. Наши народы пережили много страданий, вызванных агрессивной политикой Москвы. Мы должны поддерживать друг друга, чтобы защитить нашу свободу и наш народ», - написал Зеленский.
25 ноября Саломе Зурабишвили опубликовала пост в День памяти жертв Голодомора и выразила солидарность с Украиной.
«Солидаризируясь с Украиной в День памяти жертв голодомора, мы чтим память жертв советского режима террора. Спустя 90 лет сопротивление репрессиям остается нашим общим долгом, гарантирующим, что история не повторится», - написала президент Грузии.
- Голодомор - массовый голод в Украине был вызван политикой советского правительства, согласно которой украинское крестьянство было лишено всех продовольственных сбережений. В результате погибло по меньшей мере пять миллионов человек. Точное число погибших неизвестно.
- В 2006 году Украина признала Голодомор геноцидом. 12 октября 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом, а также осудила вновь совершенные преступления России против украинского народа.
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