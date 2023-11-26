В Аденском заливе захвачен танкер, на борту которого находится гражданин Грузии

Associated Press сообщило, что в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена, злоумышленники захватили связанный с Израилем танкер, на борту которого, наряду с гражданами других стран, находится гражданин Грузии.

По их словам, это уже третий случай с начала войны Израиля и ХАМАС. Как выяснилось, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за похищение.

Судно плавало под флагом Либерии и управляется компанией Zodiac Maritime. Представитель компании назвал случившееся «подозрительным пиратским инцидентом» и заявил, что их приоритетом является безопасность экипажа из 22 человек на борту.

Судном управлял турецкий капитан, а среди членов экипажа есть граждане Грузии, России, Вьетнама, Болгарии, Индии и Филиппин.

Associated Press пишет, что компания-владелец судна базируется в Лондоне и принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

В Агентстве морского транспорта Грузии инцидент пока не комментируют, сообщает SOVA.