Пираты, захватившие танкер в Аденском заливе, задержаны

Корабль ВМС США Mason пришёл на помощь танкеру, захваченному в воскресенье вооружёнными людьми в Аденском заливе. Связанный с израильским бизнесом танкер освобождён, его экипаж не пострадал. Об этом сообщает Reuters.

Пятеро захватчиков танкера пытались скрыться на лодке, но были задержаны, говорится в заявлении властей США. Никаких подробностей об участниках нападения не приводится.

При преследовании пиратов с территории Йемена в сторону американского корабля и танкера были выпущены две баллистические ракеты. Однако они не долетели до цели. Ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах, говорится в сообщении Центрального командования США в социальной сети X.

Небольшой танкер Central Park, перевозящий химические грузы, находится под управлением израильской компании Zodiac Maritime Ltd, которая базируется в Лондоне. Команда танкера во главе с турецким капитаном состоит из 22 человек — граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин, сообщили в Zodiac Maritime.

Нападение на судно Central Park — последнее в серии схожих атак в водах ближневосточного региона с момента начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической организацией в США и странах Европейского Союза.

Этому случаю предшествовал захват проиранской йеменской группировкой хуситов грузового суда, также связанного с Израилем, в южной части Красного моря. Об инциденте сообщалось неделю назад. Тогда хуситы, периодически запускающие в сторону Израиля ракеты и дроны, пригрозили атаковать все израильские корабли - в ответ на «агрессию» в секторе Газа.

Представители группировки хуситов произошедшее не комментировали.