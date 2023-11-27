«Акт о защите Грузии» от влияния РФ не будет рассмотрен в грузинском парламенте

Бюро парламента Грузии отклонило «Акт о защите Грузии», разработанный оппозиционной партии «Лело» с целью ограничить российское влияние.

Документ предусматривал ряд мер – от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости и введение «оккупационного сбора».

Глава бюджетного офиса парламента Андрия Гвидиани заявил, что авторы резолюции не представили ожидаемые финансовые последствия предложенных мер, что «противоречит принципу универсальности бюджетной системы», передает агентство «Новости-Грузия».