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«Акт о защите Грузии» от влияния РФ не будет рассмотрен в грузинском парламенте

Бюро парламента Грузии отклонило «Акт о защите Грузии», разработанный оппозиционной партии «Лело» с целью ограничить российское влияние.

Документ предусматривал ряд мер – от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости и введение «оккупационного сбора».

Глава бюджетного офиса парламента Андрия Гвидиани заявил, что авторы резолюции не представили ожидаемые финансовые последствия предложенных мер, что «противоречит принципу универсальности бюджетной системы», передает агентство «Новости-Грузия».

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