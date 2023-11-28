Воюющие в Украине бойцы обратились к югоосетинскому лидеру

Осетинские бойцы, воюющие в Украине на стороне России, обратились к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву.

«Мы – одно из подразделений нашего осетинского, 429-го полка под позывным «Святой». Наше подразделение остро нуждается в квадрокоптерах с тепловым видением. Просим вас оказать нам помощь. Мы знаем, что народ и армия едины. Слава России! Победа будет за нами!» – сказано в обращении.

Видео опубликовала журналист Арзу Мамедова. «Ребята работают на самых опасных участках фронта и меньше остальных подразделений оснащены приборами, поэтому единственный выход – напрямую обратиться к президенту», – пишет она.

Ранее югоосетинский лидер Алан Гаглоев уже оказывал воюющим в Украине бойцам помощь – им передавали автомобили и гуманитарные грузы.