В Цхинвали прокомментировали информацию о дефиците топлива

Дефицита бензина и дизельного топлива на югоосетинском государственном унитарном предприятии «Нефтебаза» нет, сообщил журналистам директор госпредприятия Сослан Джигкаев.

По его словам, накануне днем на «Нефтебазе» было кратковременное отсутствие горюче-смазочных материалов, однако бензовозы с горючим уже прибыли в Цхинвали.

«Буквально несколько часов на «Нефтебазе» не было бензина и в соцсетях уже били тревогу. Нет причины для таких волнений. Есть и бензин, и дизельное топливо, которое мы уже отправили в сельские садики и школы, так как эти учреждения отапливаются только за счет дизеля в зимний период», – пояснил Джигкаев.

По его словам, цена на дизель выросла исходя из закупочной стоимости, но при этом из всех югоосетинских нефтезаправок на «Нефтебазе» он дешевле.

«Сейчас мы отпускаем литр дизеля по 65 рублей. В других местах его стоимость от 67 до 72,5 рублей за литр», – сказал Джигкаев.

Он пояснил, что чрезмерно пристальное внимание к перебоям с поставками топлива неоправданно.

«В последние месяцы с наличием дизеля и бензина в самой России есть кризисные ситуации. Это не секрет и об этом неоднократно говорили как российские чиновники, так и российские СМИ. Южная Осетия получает квоту из России и, естественно, временами мы претерпеваем ровно те же затруднения. Мы стараемся минимизировать перебои с отсутствием топлива, и со стороны потребителей рассчитываем на человеческое понимание», – добавил Джигкаев.

Ранее сообщалось, что брокеры, оформляющие перевозку грузов через пункт пропуска «Нижний Зарамаг», объявили забастовку. Кроме того, СМИ сообщили, что правительство России рассматривает вопрос отмены вывозных таможенных пошлин Южной Осетии.