Главу МИД Грузии призвали отказаться от участия в министериале ОБСЕ из-за Лаврова

Партия «Лело» призывает министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили отказаться от участия во встречах на министериале ОБСЕ, в которых будет участвовать его российский коллега Сергей Лавров.

30-е заседание Совета министров ОБСЕ будет проходить в Северной Македонии с 29 ноября по 1 декабря. По просьбе властей Северной Македонии Болгария открыла воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова.

В оппозиции призывают грузинского министра сделать с высокой трибуны «четкие антироссийские послания».

«По имеющейся информации, министр иностранных дел Грузии планирует присутствовать на сессии ОБСЕ вместе с Сергеем Лавровым… В знак протеста министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Латвии объявляют бойкот заседанию. В то время как цивилизованные государства, знающие, что такое российская оккупация, занимают четкую позицию, министр иностранных дел Грузии Дарчиашвили не намерен объявлять бойкот. Это еще раз подтверждает, что правительство на службе России продолжает разрушать внешнюю политику и международную репутацию Грузии», – заявляет член партии «Лело» Григол Гегелия.

Оппозиционер также призывает министра дать четкий ответ на вопрос: будет он присутствовать на заседаниях, в которых примет участие Сергей Лавров или нет?

«Это правительство никогда не было в Киеве ни непосредственно перед войной, ни во время войны. Сегодня же это правительство собирается присутствовать на министериале, где будет убийца Гинтури, оккупант суверенной территории Грузии, грузиноненавистник Лавров… Я категорически призываю правительство Грузии последовать примеру наших достойных партнеров и отказаться от участия в министериале вместе с Лавровым! Сидеть рядом с оккупантом Лавровым оскорбительно!» – сказал Гегелия.