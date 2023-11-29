В парламенте Грузии обсуждают новые изменения в Оборонный кодекс

Заместитель министра обороны Грузии выступил на пленарном заседании парламента. Григол Гиоргадзе ответил на вопросы депутатов, связанные с изменениями в принятый два месяца назад Оборонный кодекс, которые парламентское большинство принимает в ускоренном порядке.

С новыми поправками основания для отсрочки обязательной военной службы сокращаются. Даже те студенты, которые учатся дистанционно в зарубежных вузах, не смогут отсрочить призыв. Несогласные с решением призывники могут обратиться в суд, однако, при этом, во время рассмотрения иска они будут обязаны проходить военную службу. Эти нормы критикует внефракционный депутат Теона Акубардия.

«Заявляете, что не отнимаете право на обжалование, как же не отнимаете!? В чем логика если суд должен завершиться через три или через два с половиной месяца? Почему впервые в истории Грузии Минобороны решило, что суд не должен приостанавливать действие приказа министра обороны о призыве на военную службу. Не создайте впечатление, что вы строите армию», – сказала Акубардия.

Лидер объединения «Граждане» Алеко Элисашвили также считает неправильным «в спешке» принимать поправки к кодексу, работа над которым велась несколько последних лет.

«Мы работали над проектом Оборонного кодекса несколько лет и после нескольких лет работы приняли его два месяца назад – в сентябре. Как только мы его приняли, сразу же начали вносить в изменения. Насколько серьёзными выглядят Минобороны и парламент в этой истории? Сколько лет мы работаем над ним и за два месяца уже во второй раз в него вносятся изменения. Почему вы обнаружили эти «дыры» сейчас? То, что происходит в парламенте по поводу Оборонного кодекса, вызывает неловкость», – заявил Элисашвили.

Напомним, что согласно новым изменениям, студенты, обучающиеся в вузах дистанционно, не смогут отложить обязательную военную службу. Также благодаря изменениям, одобренным месяц назад, священнослужители, представляющие различные религиозные организации или называющие себя пацифистами, в случае если комиссариат откажет им в прохождении альтернативной службы, смогут обжаловать это решение в суде.