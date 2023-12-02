В Дубае состоялась встреча президентов Армении и Египта

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился в Дубае с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Ас-Сиси. С армянской стороны во встрече принял участие и министр окружающей среды РА Акоп Симидян.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, встреча состоялась в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28).

В Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря проходит 28-я Конференция ООН по изменению климата. Ожидается, что в COP28 примут участие более 70 000 делегатов, включая государства-члены Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Среди участников также лидеры бизнеса, ученые-климатологи, журналисты и другие эксперты и заинтересованные стороны.

Президент Республики Армения выступил в рамках форума, подчеркнув, что изменение климата остается главной глобальной проблемой.