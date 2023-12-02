Глава офиса Саакашвили намерена отправиться с медиками в село Кирбали

Глава офиса Саакашвили намерена отправиться 3 декабря в село Кирбали, расположенное у линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Софо Джапаридзе призвала правоохранителей обеспечить максимальную безопасность как медицинского персонала, так и местного населения, пишет SOVA.

«Наша гуманитарная инициатива продолжается, мы в воскресенье, 3 декабря, в 12:00 приедем в Кирбали, недалеко от линии оккупации. Многие люди уже ждут нас. Для меня большая честь, что проект будет реализован в доме Тамаза Гинтури», - заявила представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.

Напомним, 6 ноября у села Кирбали на территории храма Ломиси российскими оккупационными силами был убит гражданин Грузии Тамаз Гинтури. Еще один житель этого села - Леван Дотиашвили - был незаконно задержан российскими военными.

МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 109 и 143 УК Грузии, что подразумевает совершение умышленного убийства и незаконное лишение свободы.

Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава сообщил, что инцидент произошел у храма Ломиси, который расположен недалеко от села Кирбали. В югоосетинском КГБ Цхинвали рассказали свою «версию» инцидента.

По требованию центральных властей Грузии в Эргнети прошла техническая встреча. По итогам совещания с представителями Цхинвали замглавы аналитического отдела СГБ Грузии Ираклий Антадзе подчеркнул, что позиция центральных властей Грузии в связи с фактом убийства, произошедшим у села Кирбали, «непримирима». Тбилиси требует наказать виновных за убийство Тамаза Гинтури и освободить незаконно задержанного Левана Дотиашвили.

Антадзе заявил, что власти Грузии находятся на постоянной связи с международными партнерами, проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий. Представитель Цхинвали на технической встрече в Эргнети 6 ноября Егор Кочиев покинул встречу «без комментариев».

9 ноября Леван Дотиашвили был освобожден из цхинвальского изолятора.