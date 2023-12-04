Экс-глава Нацбанка Грузии назначен представителем МВФ в Узбекистане

Бывший президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе назначен представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане.

«Время перемен – с ноября я вступил в должность постоянного представителя Международного валютного фонда в Узбекистане — стране, которая с 2017 года встала на путь амбициозных реформ, либерализуя свою экономику и реализуя широкомасштабные реформы. Я очень рад жить в новой стране, работать с новыми коллегами и использовать свои знания и опыт для поддержки пути Узбекистана к реформам», – написал он в соцсети.

Коба Гвенетадзе руководил грузинским Нацбанком в 2016-2023 годах. Ранее он был представителем МВФ в Азербайджане и Кыргызстане.