Франция предоставит Армении экстренную помощь в размере €15 млн

Франция предоставит Армении 15 миллионов евро экстренной помощи для поддержки вынужденных переселенцев из непризнанного Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство Европы и иностранных дел Франции.

В заявлении подчеркивается, что Франция продолжит оказывать поддержку Армении и армянскому народу. Отмечается, что 30 ноября парламент одобрил предоставление экстренной помощи Армении и беженцам из Нагорного Карабаха в размере 15 миллионов евро.

«Эта дополнительная помощь поможет поддержать усилия неправительственных организаций, Международного комитета Красного Креста, Армянского Красного Креста и агентств ООН по решению социальных, медицинских, образовательных и финансовых потребностей особенно уязвимых групп населения. Этим последним пакетом помощи наша поддержка достигнет 27,5 миллионов евро на 2023 год», - заявили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Отмечается также, что руководству Армении были переданы предметы первой необходимости медицинского назначения, а во французских больницах проходят лечение несколько пациентов с ожогами. Эта поддержка сопровождается усилиями организаций гражданского общества и местных органов власти по сбору средств для помощи армянскому народу.