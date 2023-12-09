Гарибашвили: Грузия – региональный лидер по борьбе с коррупцией

«В 2024 году власти Грузии усилили борьбу с коррупцией, и страна встречает Международный день борьбы с коррупцией с позиции регионального и международного лидера», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает SOVA.

«Зримые результаты наших усилий заслужили высокую оценку авторитетных международных организаций: в этом году в «Индексе верховенства права» World Justice Project по такому ведущему фактору, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, войдя в число топ-20 в Европе, и вышла на первое место среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и второе место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.

Грузия занимает 41-е место среди 180 стран в «Индексе восприятия коррупции» Transparency International и является лидером в регионе. Укрепление прозрачного, подотчетного и этичного управления и построение общества, свободного от коррупции, остается для нас приоритетом», - говорится в заявлении премьер-министра.

Между тем, неправительственный сектор продолжает призывать власти начать борьбу с элитарной коррупцией, широко распространенной в стране.