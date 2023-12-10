Партию «Единая Осетия» возглавил Ацамаз Бибилов

В Цхинвали сегодня, 10 декабря, проходит 9-й съезд республиканской политической партии «Единая Осетия».

На повестке дня съезда главный вопрос - избрание нового лидера. Путем тайного голосования им стал депутат парламента Ацамаз Бибилов. Зарегистрировано 300 делегатов съезда. «За» проголосовали 280, один человек – «против», сообщает телеграм-канал «Рес».

Ранее партию возглавлял Алан Тадтаев, его полномочия прекращены досрочно.

На съезде присутствует создатель партии, экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.