Партию «Единая Осетия» возглавил Ацамаз Бибилов

В Цхинвали сегодня, 10 декабря, проходит 9-й съезд республиканской политической партии «Единая Осетия».
На повестке дня съезда главный вопрос - избрание нового лидера. Путем тайного голосования им стал депутат парламента Ацамаз Бибилов. Зарегистрировано 300 делегатов съезда. «За» проголосовали 280, один человек – «против», сообщает телеграм-канал «Рес».
Ранее партию возглавлял Алан Тадтаев, его полномочия прекращены досрочно.
На съезде присутствует создатель партии, экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
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