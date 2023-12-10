Спикер парламента Грузии отправился в Азербайджан

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился в Азербайджан.

В Баку грузинская делегация отправляется по приглашению председателя Милли Меджлиса (Национальное собрание, парламент) Сахибы Али гызы Гафаровой.

В рамках официального визита в Азербайджан запланированы встречи высокого уровня на правительственном и парламентском уровнях, сообщает SOVA.

«Парламентскую делегацию во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили представляют вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства - Савалан Мирзоев, Заур Даргали и член фракции «Единое национальное движение - объединенная оппозиция «Сила в единстве» Рамаз Николаишвили», -сообщает пресс-служба законодательного органа Грузии.