Жозеп Боррель: «Грузия продвигается к членству в ЕС»

В Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран «Восточного партнёрства». В разговоре с журналистами Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Грузия продвигается к членству в ЕС».

По его словам, на министериале «Восточного партнерства» будут обсуждаться те сложности, которые существуют в этом регионе, передает Общественный вещатель.

«Многое произошло в этой части мира. Место Беларуси будет пустовать. Мы делаем все, чтобы изолировать режим Лукашенко и поддержать демократические силы. Весь регион «Восточного партнерства» находится в сложной ситуации. <...> Хорошей новостью является то, что Грузия продвигается к членству в ЕС, но ситуация в Армении требует от нас решительной поддержки и рассмотрения того, как мы можем увеличить эту поддержку и как оставить «Восточное партнерство» в повестке дня, поскольку это наша восточная граница», — заявил Боррель.

На вопрос журналиста, будет ли эта неделя успешной для Грузии с точки зрения предоставления ей статуса кандидата в ЕС, Боррель ответил следующее: «Грузия работает хорошо. Все анализы и предложения Еврокомиссии были очень позитивными. Я призываю Грузию продолжать идти этим путем».

Главы МИД стран Балтии заявили, что решительно поддерживают присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Эстония, естественно, поддерживает процесс расширения, потому что без него я бы не стоял здесь и не давал вам интервью. Мы поддерживаем предоставление Грузии статуса кандидата», — отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Я надеюсь, что мы найдем новую форму «Восточного партнерства», а это значит, что многие страны станут ближе к ЕС, чем когда-либо прежде, включая Грузию», — заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

«Я ожидаю, что Грузии будет предоставлен статус кандидата. Ясно, что не только народ хочет вступить в Евросоюз, но и власть четко указывает на это намерение», — сказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Министра иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия является сторонником расширения ЕС.

«Этот процесс основан на заслугах. У нас были очень хорошие переговоры с Грузией, и мы позитивно оцениваем признаки прогресса в осуществлении многих реформ. Я уверена, что мы найдем хороший ответ для Грузии», — заявила Валтонен.

Окончательное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС должно быть принято лидерами ЕС на саммите в Брюсселе, который пройдет 14-15 декабря.