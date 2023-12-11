Позиция Венгрии по Украине может провалить статус в ЕС для Грузии – СМИ

В случае, если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии автоматически будет «провалена», пишет портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Euractiv поясняет, что позиция Венгрии отразится на Грузии, а также на Боснии и Герцеговине, евроинтеграцию которых Орбан последовательно поддерживал.

«Соответствующие заявки Грузии и Боснии и Герцеговины по реализации их надежд на вступление в ЕС – обе поддержанные Орбаном – провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину», – приводит Euractiv слова дипломатов.

Некоторые чиновники надеются, что изменить позицию Орбана удастся путем компромисса – «переноса начала переговоров с Украиной на март 2024 года на окончательных условиях». Тем не менее, многие дипломаты обеспокоены тем, «что на этот раз венгерского лидера убедить не удастся».

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что правительство «Грузинской мечты» считает Орбана своим стратегическим партнером, единомышленником и главным союзником в Европе. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал «искусственной» увязку евроатлантической интеграции Грузии с Украиной, у которой возникли проблемы со вступлением в ЕС из-за позиции Венгрии.

В Брюсселе 14-15 декабря пройдет саммит Евросоюза. На нем планируется принять решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины и Молдовы, предоставлении статуса кандидата Грузии и открытии переговоров о приеме с Боснией и Герцеговиной. Также будет рассматриваться вопрос выделения многомиллиардной помощи Украине и введении 12-го пакета санкций против России. Для принятия этих решений необходимо одобрение всех 27 стран — членов Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил воспользоваться правом вето, чтобы заблокировать переговоры о помощи Украине и расширении ЕС.