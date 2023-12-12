Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Соединенные Штаты выступлением в Университете национальной обороны в Вашингтоне и встречей с министром обороны США Ллойдом Остином.

«За нами наблюдает весь мир. Украина не сдалась и не сдастся. Мы знаем, что делать, вы можете рассчитывать на Украину. И мы надеемся, что мы можем рассчитывать на вас, - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к американским официальным лицам, занимающимся вопросами национальной безопасности и американским военным, для которых была организована эта встреча. - Если кто-то и воодушевлен проблемами, которые не могут разрешить на Капитолийском холме, то это Путин и его клика».

«Америка будет в большей безопасности если мы будем противостоять все более агрессивной путинской России», – подчеркнул Ллойд Остин после встречи с Владимиром Зеленским.

Как пишет New York Times, заявления Зеленского были обращены к членам Конгресса, которые отказываются одобрить запрос Белого дома на выделение помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, требуя от Белого дома согласия на дополнительные меры по ограничению допуска в США нелегальных мигрантов. В Белом доме надеются, что неожиданный визит Владимира Зеленского в Вашингтон не только поможет убедить законодателей одобрить помощь Украине, но и подчеркнет важность поддержки Киева в отражении агрессии России.

Во вторник президент Украины должен встретиться за закрытыми дверями с членами Сената. У него также запланирована встреча со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном, который является сторонником увязки финансирования помощи Украины с проблемой усиления защиты южной границы страны. Во второй половине дня Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Белом доме, после чего президенты проведут совместную пресс-конференцию.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский также встретился с руководителями Всемирного банка и Международного валютного фонда.