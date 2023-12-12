Абхазский омбудсмен обратилась к силовикам по факту смерти Карбая

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Анас Кишмария опубликовала заявление в связи с гибелью жителя Гальского района Темура Карбая, который, по информации грузинских источников, погиб после избиения сотрудниками милиции.

В заявлении указано, что Кишмария направила обращения в адрес генерального прокурора, министра внутренних дел, прокурора Гальского района и начальника РОВД по району «с просьбой в короткие сроки провести проверки по этой информации и представить их результаты в аппарат омбудсмена».

«Уполномоченная также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека», – сказано в заявлении.

Напомним, что о гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая сообщили лидер «Движения за Абхазию» Нукри Нодия и глава «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава. Родственница погибшего заявила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

По версии абхазского МВД, 6 декабря Карбая был задержан у рынка в Гали, после чего «вел себя буйно и пытался нанести себе увечья». В ведомстве говорят, что он был транспортирован в районную больницу «для медикаментозного вмешательства», а утром 7 декабря был отпущен «после проведенной профилактической беседы». В комментарии указано, что Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы, в которую обратился «в связи с плохим самочувствием».