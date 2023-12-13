Гарибашвили обратился к лидерам стран ЕС перед предоставлением статуса

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публикует специальное письменное обращение к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.

«Без сомнений, членство в ЕС сопряжено с долгосрочными обязательствами и ответственностью. Мое правительство полностью мобилизовано и полно решимости продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС. Господин президент (Мишель), с 2012 года Грузия демонстрирует твердую приверженность идее стать государством-членом ЕС. Далеко идущее соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, безвизовый режим, сильное партнерство в области безопасности, укрепление торговых отношений и расширение сотрудничества в различных областях являются наиболее яркими примерами нашего постоянно растущего партнерства с ЕС и его институтами», – пишет Гарибашвили в письменном обращении к Шарлю Мишелю.

Государство с июня 2022 года реализует 12 приоритетов, изложенных в заключении Европейской комиссии, продолжает премьер-министр:

«Учитывая существенный прогресс, продемонстрированный Грузией, а также недавние шаги, предпринятые законодательными и исполнительными органами, я хотел бы выразить свою твердую уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддерживать Грузию принятием исторического решения о предоставлении статуса кандидата».

Письма со схожим текстом администрация премьера отослала также лидерам всех стран-членов ЕС, лично президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру страны-председателя ЕС, Испании – Педро Санчесу. В обращении к последнему Гарибашвили отмечает, что предоставление статуса кандидата в ЕС придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.

«Мы верим, что активное участие Евросоюза и его государств-членов будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирения членов разделенного общества. Будущее Грузии – в Евросоюзе и альтернативы ему нет. Наша страна и мое правительство с нетерпением ждут, когда Испания и другие государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию — будущее государство-член ЕС — с семьей европейских демократий», — говорится в письме.

Напомним, что решение о присвоении Грузии статуса кандидата в ЕС будет вынесено 15 декабря.