Это будет сложная встреча, у нас есть поддержка 26 лидеров из 27, – заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Настоящему времени, комментируя подготовку к саммиту ЕС:

«Позитив состоит в поддержке со стороны 26 лидеров, чтобы получить больше денег для Украины – финансовой поддержки и больше военного оборудования для нее. В то же время у нас есть одна страна – Венгрия, выражающая определенные сомнения и определенное нежелание. Нам нужно убедить Венгрию, и мы работаем над этим день и ночь, чтобы подготовить этот Европейский совет. Надеюсь, мы сможем это сделать».

Мишель считает возможным достижение соглашения по финансовой помощи Украине. При этом, говоря о расширении ЕС, он сказал:

«С расширением немного сложнее. Почему? Ибо, во-первых, речь идет не только об Украине, но и о Молдове, Грузии и Западных Балканах. Также потому, что нам нужно одобрить решение единогласно. Нужно 27 стран, чтобы мы могли начать переговоры с Украиной. Но процесс расширения сложный. Этот путь – дорога с несколькими ступенями. И тем важнее, мне кажется, сделать дополнительный шаг в направлении расширения. Важно также учесть очень существенные реформы, введенные Украиной и некоторыми другими странами-кандидатами».

На вопрос журналиста, повлияет ли позиция Венгрии по отношению к Украине на другие страны, Мишель ответил:

«Сегодня я вместе с коллегами готовлю заседание Европейского совета, и на столе есть предложение, которое поддержали 26 стран – это открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставление статуса кандидата Грузии и осуществление некоторых дополнительных шагов, важных для Западных Балкан. Это то, что есть в меню, и я не намерен сегодня размышлять над вопросами, которые все еще гипотетичны».